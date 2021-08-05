«Никогда не будет русской территорией». Зеленский высказался о будущем Донбасса

Донбасс никогда не будет русской территорией. Тем, кто любит Россию, стоит поискать себе пристанище в этой стране. Такое заявление в эфире телеканала «Дом» сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что „наше дело правое — нам в Россию, мы — русские“, — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.

Он уверил, что без Украины на этой территории цивилизации не будет. По его словам, Донбасс «в отрезанном виде расти никогда не будет». Зеленский призвал всех местных жителей, которые чувствуют, что это украинская земля, держаться, так как «ее деоккупируют в любом случае».

Накануне бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский — это страшная ошибка для Украины. По словам экс-премьера, чтобы это понять, достаточно его послушать непредвзято. Он усомнился, что нынешнего руководителя Украинского государства можно считать лидером нации.