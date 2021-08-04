Бывший украинский премьер назвал Зеленского страшной ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский — это страшная ошибка для страны. Чтобы это понять, достаточно его послушать непредвзято. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято. Это страшная ошибка для Украины», — поделился своим отношением к Зеленскому Азаров.

Он посетовал, что в стране нет политической элиты, и в качестве примера привел прокуроров и судей, которые, по его убеждению, незаконно преследуют оппозиционера Виктора Медведчука. Он признался, что более убогих физиономий не встречал.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к Украине. Он призвал украинское руководство пересмотреть экономическое сотрудничество с Европейским союзом, так как страна обнажила свой рынок и уничтожила местных экспортеров и внутренних производителей.