Мир 09 февраля 2024, 22:38 «Никакой другой». Экс-главком ВСУ впервые обратился к народу после отставки Залужный впервые после отставки обратился к украинцам и не упомянул Зеленского Unsplash

Читать 360tv в

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный впервые публично высказался после отставки. Сообщение он оставил в своем Telegram-канале.

В посте военный назвал большой честью присвоение ему звания Героя Украины. По его словам, после увольнения никакой другой должности ему не дали.

Реклама

«Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности», — заявил он.

При этом Залужный не упомянул в своем посте украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее телепроект «Говорит большой Львов» сообщил о митингах против отставки Залужного. На место несанкционированных акций протеста прибыли правоохранители. Несколько десятков манифестантов собрались в Киеве на Майдане.

Накануне, 8 февраля, Зеленский заявил об отставке главкома ВСУ. Его пост занял Александр Сырский, который до этого был командиром сухопутных войск страны.