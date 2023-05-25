Эксклюзив 25 мая 2023, 12:28 Никакого корейского сценария. Политолог предсказал будущее отношений России и Украины Политолог Ярошенко: РФ не пойдет на заморозку конфликта с Украиной по корейскому сценарию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политическое руководство России откажется от урегулирования и заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию. Об этом «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Никакого корейского сценария. Россия выполнит цели специальной операции — денацификацию и демилитаризацию Украины, изменение политического режима на дружественный к нам», — сказал он.

Реклама

Ярошенко отметил, что при желании жителей часть территорий, входящих на Украину, реинтегрируются в состав России. Другая часть окажется аннексирована Польшей, остальное заберут румыны и венгры.

«Оставшаяся часть Украины начнет конфликтовать со всеми западными соседями, особенно с Польшей. Потом она станет просить у России помощи, которая не бросит братский славянский народ и защитит ее от агрессии западных стран. Поэтому никакого корейского варианта и замораживания не будет», — добавил политолог.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что наилучший сценарием для Украины станет «тихий раздел», чем мировая война.