Нидерланды запретили прививки AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Жителей Нидерландов младше 60 лет не будут прививать вакциной от коронавируса AstraZeneca. Такое решение принял Минздрав страны и регулятор лекарственных средств. В качестве причины они назвали побочные эффекты от препарата. Об этом сообщило издание RTL Nieuws.

Пока запрет будет действовать до 7 апреля. В ближайшее время сообщение об отмене вакцинации получат около 10 тысяч человек, которые записались на прививку.

Вакцину AstraZeneca использовали в Нидерландах для вакцинации групп риска. В нее входят около 400 тысяч человек. Это люди от 60 до 64 лет, работники домов престарелых, инвалиды, люди с синдромом Дауна или патологическим ожирением.

У пяти человек после прививки развился тяжелый тромбоз, когда большой сгусток крови застрял в вене. Один из пациентов скончался. В основном серьезные побочные эффекты от вакцины возникали у женщин младше 60 лет. Поэтому для всех людей этого возраста на препарат ввели ограничение.

В Минздраве подчеркнули, что пока неизвестно, вызвала ли вакцина появление тромба, но исключать такого варианта нельзя. В этой связи на препарат вводится временный запрет.

Европейское агентство по лекарственным препаратом уже утверждало, что эффективность вакцины выше, чем риски побочных явлений. Однако при этом там продолжают изучать AstraZeneca. Новые результаты исследований агентство огласит в ближайшую среду.