Мир 15 апреля 2024, 13:09 Нидерланды выделили Украине 4,4 миллиарда евро Власти Нидерландов выделили 4,4 миллиарда евро на помощь Украине Unsplash

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Правительство Нидерландов выделило дополнительно 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Об этом говорится в весеннем меморандуме с поправками к национальному бюджету, сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, средства направят на гуманитарные и военные нужды.

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Также власти Нидерландов выделят деньги для укрепления собственной обороны. В этих целях Минобороны королевства начнет получать дополнительные 500 миллионов евро с 2028 года, в том числе на усиление ПВО и закупку боеприпасов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у Соединенных Штатов ЗРК Patriot в обмен на отказ ВСУ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. В противном случае «каждый выживает, как может», заявил министр.

Ранее украинские боевики получили французские самоходные артиллерийские установки Caesar на запорожской линии боестолкновения, сообщили «Известия».