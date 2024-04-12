Мир 12 апреля 2024, 19:17 Нидерланды увеличили помощь Украине до трех миллиардов евро Премьер Нидерландов Рютте объявил о выделении дополнительного млрд евро Украине Unsplash

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Украина после крупного разрушения энергетической инфраструктуры дополнительно получит один миллиард евро на закупку вооружений и оборонных систем от Нидерландов. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил премьер-министр европейской страны Марк Рютте.

Он подчеркнул, что выделенные средства станут дополнительным траншем к уже согласованным двум миллиардам евро.

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Также Нидерланды в следующем году предоставят Украине еще три миллиарда евро в качестве военной поддержки и 400 миллионов для поддержания экономики страны и восстановления энергетической инфраструктуры.

Рютте добавил, что в сотрудничестве с правительствами Дании и Чехии ведет работу по увеличению объемов поставок вооружений и средств противовоздушной обороны для ВСУ.

В конце марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что поставки истребителей F-16 на Украину начнутся во второй половине 2024 года. Она пояснила, что по согласованию с международными партнерами первой самолеты передаст Дания, а Нидерланды присоединятся к поставкам позже.