06 февраля 2024, 07:27
Нидерланды откажутся от Facebook из-за риска утечки данных — СМИ
Telegraaf: в Нидерландах запланировали полностью отказаться от Facebook
Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook* из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.
Издание привело слова госсекретаря по вопросам цифровизации при МВД Александры ван Хюффелен, которая раскритиковала соцсеть в связи с нарушениями правил обработки конфиденциальных данных.
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«Если Meta** не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook*», — отметила она.
Ван Хюффелен также указала, что правительство на протяжении нескольких лет выражает обеспокоенность из-за политики сбора и обработки данных соцсетью. По информации издания, власти Нидерландов готовятся полностью запретить платформу Facebook*.
Ранее американские сенаторы провели слушания с участием представителей крупнейших соцсетей. Мероприятие посетили глава платформы Meta** Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино и другие руководители интернет-ресурсов. Сенаторы обсудили с ними увеличение числа случаев преступлений, совершаемых с помощью соцсетей.
* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
** Признана экстремистской и запрещена в России.
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