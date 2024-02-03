Мир 03 февраля 2024, 16:02 Руководителей крупнейших соцсетей в США вызвали в сенат Слушания в сенате США прошли с участием руководства крупнейших соцсетей Rod Lamkey / Global Look Press

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Американские сенаторы провели публичные слушания с участием руководства крупнейших социальных сетей в стране. Об этом сообщило издание CNN.

Мероприятие посетили глава платформы Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино, глава Snap Inc. Эван Шпигель, глава TikTok Шоу Цзы Чу и генеральный директор Discord Джейсон Цитрон.

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С руководителями ресурсов обсудили увеличение числа случаев сексуальных домогательств к детям в Интернете. Если в 2013 году таких ситуаций было около 1390 в день, то спустя 10 лет их число достигло 100 тысяч в день.

Также возросло число случаев шантажа детей компрометирующими видео и фото и суицида по этой причине.

Сенаторы считают, что основной проблемой является распространение мобильных приложений и смартфонов, в которых владельцы могут загрузить онлайн-стрим, видео или фотографии.

Девятилетний Джэмел Майерс из Денвера совершил суицид из-за насмешек сверстников над его нетрадиционной сексуальной ориентацией.

*Признана экстремистской и запрещена в России.