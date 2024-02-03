03 февраля 2024, 16:02
Руководителей крупнейших соцсетей в США вызвали в сенат
Слушания в сенате США прошли с участием руководства крупнейших соцсетей
Американские сенаторы провели публичные слушания с участием руководства крупнейших социальных сетей в стране. Об этом сообщило издание CNN.
Мероприятие посетили глава платформы Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино, глава Snap Inc. Эван Шпигель, глава TikTok Шоу Цзы Чу и генеральный директор Discord Джейсон Цитрон.
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С руководителями ресурсов обсудили увеличение числа случаев сексуальных домогательств к детям в Интернете. Если в 2013 году таких ситуаций было около 1390 в день, то спустя 10 лет их число достигло 100 тысяч в день.
Также возросло число случаев шантажа детей компрометирующими видео и фото и суицида по этой причине.
Сенаторы считают, что основной проблемой является распространение мобильных приложений и смартфонов, в которых владельцы могут загрузить онлайн-стрим, видео или фотографии.
Девятилетний Джэмел Майерс из Денвера совершил суицид из-за насмешек сверстников над его нетрадиционной сексуальной ориентацией.
*Признана экстремистской и запрещена в России.
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