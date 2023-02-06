Эксклюзив 06 февраля 2023, 14:33 «Ничего сделать не можешь». Россияне рассказали, как пережили землетрясение в Турции Россияне рассказали, как ощущалось землетрясение в разных частях Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сильнейшее землетрясение ощутили жители Турции утром 6 февраля. Власти страны уже подтвердили гибель более 900 человек, еще свыше пяти тысяч пострадали. Трое россиян, живущих в разных турецких городах, поделились с «360» эмоциями от того, как это было.

Жительница города Мерсин Гузель Зиатдинова проснулась рано утром от сильных толчков.

Реклама

«Проснулись мы в 04:40 оттого, что диван катался, все квартира каталась. Я думала, что-то в дверь стучит. Ничего не могу понять, были в шоке. Через три минуты это все закончилось, а потом все началось опять. Ты не понимаешь в этот момент, что это реально угроза жизни. Ты ничего сделать не можешь. Было очень страшно, сейчас продолжаются подземные толчки», — сообщила она. Зиатдинова добавила, что все люди в Мерсине вышли на улицу.

Реклама

Другой собеседник «360» — Владимир — живет в Тедже. Его дом не пострадал, хотя само землетрясение мужчина почувствовал.

«Как минимум три толчка лично ощутил, пока выходил на улицу. Посмотрел шкалу Рихтера — толчки соответствовали пяти баллам. Если бы чуть сильнее тряхнуло, то точно трещины пошли бы по стенам. В квартире люстры сильно раскачивались, двери открывались и закрывались. Я проснулся оттого, что кровать как будто несколько крепких мужиков по полу толкали в разные стороны», — рассказал он.

Также с «360» вышла на связь Ирэн из Кайсери. По ее словам, люди после известий о подземных точках вышли на улицу, многие местные решили уехать в свои летние дома. Из-за этого в городе образовались пробки.

«Мы потом вернулись домой, многие еще на улице были. Школы сегодня не работают», — рассказала Ирэн.

Днем 6 февраля появились сообщения о новом землетрясении магнитудой 7,8. Его зафиксировали в центральной части Турции.