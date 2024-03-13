Мир 13 марта 2024, 07:07 Путин объяснил острую реакцию Макрона в адрес России Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой РИА «Новости»

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Реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сказал президент России Владимир Путин.

Главу государства спросили, могут ли антироссийские заявления Франции являться некой местью за то, что Россия каким-то образом «наступила на хвост» интересам республики в Африке.

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«Какая-то обида есть, я думаю. Но когда мы с Макроном поддерживали прямые контакты, то говорили на эту тему достаточно откровенно», — ответил Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не выдавливала Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами хотели работать с российской стороной.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает введение европейского контингента войск на территорию Украины в случае смещения зоны конфликта в сторону Киева и Одессы.