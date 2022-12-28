Мир 28 декабря 2022, 18:26 Ниагарский водопад частично замерз из-за сильнейших морозов Ниагарский водопад на границе США и Канады частично замерз из-за сильных морозов

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На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад, сообщила газета The New York Post. Журналисты отметили, что наледь образовалась после сильных морозов, которые наблюдали в минувшие выходные в Буффало, штат Нью-Йорк.

Авторы статьи объяснили, что завораживающие кадры сделали на границе с Канадой. Из-за большого объема воды полное замораживание водопада практически невозможно — каждую секунду там протекают 3160 тонн воды. Издание напомнило, что американская часть водоема замерзала всего пять раз в истории.

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Британская газета Daily Mail сообщила, что лед покрыл и прилегающую к водопаду смотровую площадку. Это вызвало ажиотаж среди туристов — люди массово приезжают туда, чтобы сфотографироваться на фоне «ледяной сказки».

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Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2019 году. Тогда северо-восток США находился в плену снегопадов и холодного фронта в течение двух недель.

В январе 2021 года из-за низкой температуры замерз водопад в Крыму. Водоем на полуострове Учан-Су не устоял перед морозом —4.