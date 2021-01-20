Самый высокий водопад замерз в Крыму

По данным сайта «Дни.ру», температура воздуха в регионе достигла минус четырех градусов. Это и стало причиной такого необычного явления.

Уточняется, что морозы и снегопады во многих других регионах спровоцировали многокилометровые пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Коммунальные службы борются с последствиями стихии.