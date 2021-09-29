NI связал жалобы Украины из-за Крыма страхом остаться не у дел

Жалобам президента Украины Владимира Зеленского на недостаточные действия всего мира по возвращению Крыма нашлось объяснение. Глава государства испугался, что останется не у дел.

Основные претензии Зеленского на Генассамблее ООН вспомнил журнал The National Interest.

«На первом месте среди жалоб украинского лидера стояло его недовольство по поводу Крыма. Якобы миру следовало бы делать больше, чтобы обеспечить возвращение полуострова. Другими словам, не посылать Украину куда подальше», — отмечено в публикации.

Автор статьи Диана Кади также указала на неслучайное использование крымских татар для попытки подрыва газопровода в Крыму. Так Украина намеревалась указать на «подавление крымскотатарского народа».

«Законное задержание экстремистов можно выдать за репрессии против меньшинств», — предположила она.

Журналист удивилась, что сами крымские татары не видят эксплуатации с украинской стороны.

Взрыв в Крыму произошел между презентацией доклада о репрессиях и следующей сессией ООН.