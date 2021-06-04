NI назвал топ-5 самых опасных для Украины видов оружия России

Вооруженные силы Украины не обладают малозаметными типами вооружений и комплексами, способными преодолеть российскую систему противоракетной обороны. Об этом написало американское издание National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос перечислил пять видов российских вооружений, перед которыми Украина может оказаться безоружной. Во-первых, это зенитно-ракетные комплексы С-400, размещенные в Крыму. Они могут представлять серьезную угрозу для военных объектов, расположенных в восточной и центральной Украине. Эти ЗРК способны поражать воздушные мишени на расстоянии до 400 километров, указал журналист.

По мнению автора, в наземных операциях на территории Украины могут хорошо себя проявить новейшие российские БМП-3. А истребители Су-35С без труда справятся с украинскими боевыми самолетами. При помощи ракет «воздух-земля» и управляемых бомб они могут наносить сокрушительные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины.

Танков Т-84 «Оплот» может оказаться недостаточно, чтобы противостоять российским Т-90А и Т-90М. Кроме того, грозным оружием России являются самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», которые отличаются высокой скоростью и дальностью стрельбы.

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