«Ни мудрости, ни смелости». Трамп оценил отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов

«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома продолжает держаться за свое кресло после президентских выборов 3 ноября, которые, по предварительным данным, выиграл демократ Джо Байден. Трамп уверен, что его оппонент победил благодаря масштабным фальсификациям.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон обратился в Верховный суд и попросил пересмотреть результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. ВС отклонил этот иск, который поддержали 17 штатов с республиканской властью. Прокурор настаивал, что на выборах в указанных штатах не соблюдали нормы обработки бюллетеней.