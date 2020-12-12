«Ни мудрости, ни смелости». Трамп оценил отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
Верховный суд США отказался рассматривать иск прокурора Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в нескольких штатах. Трампа это возмутило и расстроило. Он написал на своей странице в Twitter, что высшая инстанция проявила трусость.
«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Глава Белого дома продолжает держаться за свое кресло после президентских выборов 3 ноября, которые, по предварительным данным, выиграл демократ Джо Байден. Трамп уверен, что его оппонент победил благодаря масштабным фальсификациям.
Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон обратился в Верховный суд и попросил пересмотреть результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. ВС отклонил этот иск, который поддержали 17 штатов с республиканской властью. Прокурор настаивал, что на выборах в указанных штатах не соблюдали нормы обработки бюллетеней.