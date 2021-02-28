NI исключил повторение для России «унижений» времен Горбачева

Многие россияне не хотели бы для своей страны повторения сценария времен СССР в период правления Михаила Горбачева. Об этом в своей статье для американского журнала National Interest написал издатель и генеральный директор издания Дмитрий Саймс.

Москва хотела бы добиться отмены или ослабления действующих санкций. Но она не пойдет на односторонние уступки без взаимности со стороны Запада, в пустых надеждах, что это произойдет позже, уверен Саймс. Ожидать от России повторения «унизительного» сценария времен Горбачева значило бы подменять желаемое действительным, отметил он. По словам политолога, многие россияне считают такой подход неудачным.

Санкции должны побудить Россию к более гибкому поведению, а не изолировать ее. По мнению Саймса, если США не откажутся от своих претензий на неоспоримую гегемонию, Россия останется серьезным препятствием для Вашингтона. Поэтому будущее отношений между странами зависит от американской стороны, заключил он.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ранее призвал лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена договориться о встрече, чтобы обсудить вопросы разоружения и международной безопасности.