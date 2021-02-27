Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться ради разоружения

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече, чтобы обсудить проблемы разоружения и международной безопасности. Мнением поделился первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, сообщил «Интерфакс».

«Я считаю, что надо в обязательном порядке президентам встречаться. Мой опыт отношений с Рейганом (Рональд, 40-й президент США — прим. ред.) показывает, что до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал очень активным участником переговорного процесса», — сказал Горбачев.

Опыт указывает на необходимость встреч и договоров, отметил политик. При этом, по его мнению, главное — «не бычиться друг на друга». Россия и США должны избежать ядерной войны, а в одиночку решить этот вопрос невозможно. Поэтому надо встречаться и обеспокоиться текущим положением.

РФ и США накопили очень большой опыт для ответа на вопрос «куда и как надо идти», отметил Горбачев.

«Используя опыт прошлого, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого», — заявил бывший президент Советского союза.

Встречаются порой представители власти, которые «лелеют разбойничьи планы», но с ними ничего не сделаешь, отметил Горбачев. По его мнению, «безнадежных политиков нет». Соответственно, для достижения прогресса нужно открыто идти навстречу друг другу.