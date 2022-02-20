Захарова снова уличила главу МИД Великобритании в незнании географии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз отметила незнание школьных азов по географии главой британского МИД Лиз Трасс.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала заявление руководителя внешнеполитического ведомства Королевства о планах России аннексировать Прибалтику после Украины.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала представитель МИД России.

Заявление об угрозе аннексии Прибалтики Лиз Трасс сделала в интервью газете The Mail on Sunday. По словам главы британского МИД, после захвата Украины президент России Владимир Путин направит войска на страны Прибалтики и Западные Балканы.

Захарова уже указывала министру Великобритании на ее незнание географии после того, как Трасс заявила, что ее страна помогает странам Прибалтики поставками через Черное море.

«Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии», — написала в своем Telegram Захарова. Она посоветовала британским дипломатам воспользоваться выходом в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан.

Заявления о готовности России «вторгнуться» на Украину продолжаются уже не первый месяц. На этой неделе прошло 16 февраля, которое называли датой начала российского «нападения».

Россия неоднократно опровергала подобные заявления. Дипломаты и военные указывали, что нагнетанием обстановки занимаются исключительно страны Запада, которые накачивают Украину оружием и решают вопрос о расширении своего военного присутствия около российских границ.