Захарова высмеяла главу МИД Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале посмеялась над главой Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после слов о том, что британцы окажут военную помощь союзникам из прибалтийских стран через Черное море.

Захарова посоветовала дипломату подтянуть свои знания географии. Она указала, что странно из Черного моря выходить к Прибалтике из Великобритании.

«ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного», — написала Захарова.

Российский дипломат заявила Трасс, что в Балтии также расположены и другие члены НАТО: Дания, Германия и Польша.

«В запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан», — заявила она.

Захарова задалась вопросом, где получала образование Трасс и как умудрилась занимать несколько постов в министерстве. Она добавила, что необходимо спасать мир от необразованности и глупости англосаксонских политиков.

Напомним, ранее Трасс допустила наложение санкций на активы россиян в Великобритании.