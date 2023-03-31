Мир 31 марта 2023, 22:48 New York Times и Washington Post призвали освободить Гершковича Ведущие СМИ США призвали власти России освободить журналиста WSJ Гершковича РИА «Новости»

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Ведущие средства массовой информации США призвали российские власти освободить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. С таким обращением выступили New York Times, Washington Post, агентство Bloomberg и журнал Politico.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

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«Мы призываем к немедленному освобождению Эвана», — говорится в заявлении редакций.

Журналисты сообщили, что глубоко встревожены задержанием коллеги, «уважаемого репортера» известного издания. Они отметили, что освещение Гершковичем событий в России было «справедливым и точным» — в то время как миру необходима «надежная информация».

«Задержание Эвана призвано оказать обескураживающее воздействие на независимую журналистику и лишить общественность важнейших новостей», — утверждают издания.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что уголовное дело и обвинение в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стало приоритетом для президента США Джо Байдена и всего правительства.

Сам американский лидер во время краткого общения с прессой обратился к российским властям с просьбой отпустить журналиста.