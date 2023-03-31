Мир 31 марта 2023, 17:45 Дело арестованного в России журналиста Гершковича назвали приоритетом для Байдена Представитель Белого дома Жан-Пьер: дело американца Гершковича стало приоритетом Байдена YouTube

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Уголовное дело и обвинение в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стало приоритетом для президента США Джо Байдена и всего правительства. Как сообщил ТАСС, об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это является приоритетом для нынешнего президента», — заявила она, отвечая на вопрос о задержании и аресте корреспондента американской газеты в России.

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Президент США Джо Байден во время краткого общения с прессой обратился к российским властям с просьбой отпустить Эвана Гершковича.

«Отпустите его», — так Байден прокомментировал вопрос корреспондента, что бы он сказал российским властям на задержание репортера The Wall Street Journal.

Вопрос, выходил ли Байден на контакт с семьей арестованного в России журналиста, президент проигнорировал. Полная расшифровка беседы опубликована на сайте Белого дома.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу американских властей. По словам депутата Свердловской области Вячеслава Вегнера, журналист интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на Урале. Но стало ли этой причиной подозрений — неизвестно, так как материалы уголовного дела засекретили.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Гершковича до 29 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила, что к арестованному журналисту пустили консула. Подробностей она не привела.

Редакция газеты, где работает журналист, опровергла все подозрения в адрес своего сотрудника. Коллеги Гершковича призвали правительство США ответить на задержание своего коллеги высылкой посла России и всех сотрудников российских СМИ, чтобы подтвердить готовность защищать своих граждан. Президент США Джо Байден заявил, что эта инициатива не может считаться планом для помощи журналисту.