31 марта 2023, 17:45
Дело арестованного в России журналиста Гершковича назвали приоритетом для Байдена
Представитель Белого дома Жан-Пьер: дело американца Гершковича стало приоритетом Байдена
Уголовное дело и обвинение в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стало приоритетом для президента США Джо Байдена и всего правительства. Как сообщил ТАСС, об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это является приоритетом для нынешнего президента», — заявила она, отвечая на вопрос о задержании и аресте корреспондента американской газеты в России.
Реклама
Президент США Джо Байден во время краткого общения с прессой обратился к российским властям с просьбой отпустить Эвана Гершковича.
«Отпустите его», — так Байден прокомментировал вопрос корреспондента, что бы он сказал российским властям на задержание репортера The Wall Street Journal.
Вопрос, выходил ли Байден на контакт с семьей арестованного в России журналиста, президент проигнорировал. Полная расшифровка беседы опубликована на сайте Белого дома.
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу американских властей. По словам депутата Свердловской области Вячеслава Вегнера, журналист интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на Урале. Но стало ли этой причиной подозрений — неизвестно, так как материалы уголовного дела засекретили.
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Гершковича до 29 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила, что к арестованному журналисту пустили консула. Подробностей она не привела.
Редакция газеты, где работает журналист, опровергла все подозрения в адрес своего сотрудника. Коллеги Гершковича призвали правительство США ответить на задержание своего коллеги высылкой посла России и всех сотрудников российских СМИ, чтобы подтвердить готовность защищать своих граждан. Президент США Джо Байден заявил, что эта инициатива не может считаться планом для помощи журналисту.
США
Джо Байден
Задержание Эвана Гершковича
Реклама
Реклама