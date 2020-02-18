Политолог объяснил невозможность войны России и Белоруссии. Ранее такое допустил украинский министр

Глава украинского МИД заявил, что Белоруссии придется воевать с Россией, если страна хочет быть независимой. У Москвы и Минска действительно есть некоторые разногласия во мнениях, но это не причина для развязывания войны союзными государствами.

Как пояснил «360» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, между Россией и Белоруссией сейчас действительно есть некоторая напряженность в отношениях.

«Напряжение связано с противоположным понимаем интеграции, насколько я понимаю, то есть Россия выступает за большую интеграцию с Белоруссией. Белорусские власти хотели бы остаться на теперешнем уровне, чтобы не было общей валюты, общих национальных органов», — пояснил политолог.

Споры вокруг этой темы повлекли за собой разногласия касательно дальнейших отношений в энергосфере. Белоруссия хотела бы преференций для себя в стоимости поставок российской нефти.

«В России исходят из того, что преференции должны сопровождаться интеграцией. Какие-то льготы нужно давать своим, а в случае, если Белоруссия исходит из того, что мы две разные страны, то здесь преференции нецелесообразны», — продолжил Макаркин.

При этом, исходя из разговоров об интеграции, общей валюте и так далее, никаких военных действий не получается, считает эксперт.

Здесь есть такой переход от реальной политики, где обсуждаются реальные проблемы, разногласия, и вдруг появляется идея о том, что из-за этого две стороны будут воевать друг с другом. Вот это, с моей точки зрения, не соответствует реальности Алексей Макаркин политолог.

По словам политолога, если посмотреть с другой стороны и не брать во внимание разногласия Белоруссии и России, то можно увидеть, что у населения двух стран очень большие симпатии друг к другу. Кроме того, действуют механизмы Союзного государства.

«Пускай, наверное, не в том формате, как ожидалось в начале 2000-х годов, но Союзное государство работает. Мы увидим, что есть многочисленные культурные, экономические связи. Самое главное, мы увидим, что отсутствуют какие-то мощнейшие раздражители, которые могли бы вызвать какие-то военные акции», — сказал Макаркин.

Нужно очень четко разделять те переговоры, которые ведут стороны, от всяких теорий о том, что могут начаться боевые действия. «Одно — это реально, а другое — явно ошибочно», — заключил эксперт.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на пути к независимости Белоруссию ждет война с Россией, «аналогичная украинской». В свою очередь, белорусский депутат Геннадий Давыдько заверил, что боевые действия просто невозможны.

«У нас отношения — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — приводит слова депутата РИА «Новости».