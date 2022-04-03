Читатели немецкой газеты Tagesspiegel возмутились словами посла Украины в Берлине Андрея Мельника в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его невежливым ребенком, которого пора отправить домой.

Пользователь под никнеймом Wollebo заявил, что Мельник в его глазах выглядит агрессивным невежливым ребенком, которого следует отправить домой.

MonsieurMaigret предположил, что украинский посол страдает нарушениями самовосприятия и не понимает своей роли в Германии.

С ним согласился Rainer_Realist, который подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Украине можно лишь переговорами с Россией, а не выдвижением требований к немецким властям.

Также комментатор с ником Alleswirdbesser заявил, что в случае отказа от российских энергоносителей Германии придется выслать украинских беженцев обратно на родину.

Ранее Мельник обрушился с критикой на Штайнмайера, упрекнув в связях с российской стороной, неспособностью увеличить поставки вооружения Украине и невозможностью отказаться от газа из РФ.