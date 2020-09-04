Невеста погибла на свадьбе в погоне за эффектным селфи

Свадьба прошла в Вэньчжоу 2 сентября. Молодожены забрались на скалистый риф на берегу Восточно-Китайского моря, чтобы сделать эффектный кадр. Однако внезапно начался шторм, и влюбленных смыло волной вместе с фотографом и визажистом.

Невеста и визажист погибли, судьба остальных пока не известна.

Вэньчжоу славится живописной природой. Он расположился в окружении гор. Туристы там отдыхают возле водопадов и лазурных озер, а также выбираются на выходные на местный пляж Ао.

Ранее туристка пыталась сфотографироваться на крутом обрыве в Красноярском крае. Женщина оступилась и полетела вниз. Она упала с 50-метровой высоты и разбилась.