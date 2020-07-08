Женщина сорвалась с горы в Красноярском крае, когда делала селфи

В Красноярском крае туристка погибла, пытаясь сфотографироваться на крутом обрыве. Женщина оступилась и полетела вниз. Она упала с 50-метровой высоты.

Несчастный случай произошел на горе Ойха, которая располагается недалеко от поселка Курагино. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого центра ГО и ЧС.

Женщина приехала на отдых вместе с группой туристов. Они начали делать фото на горе, с которой открывался красивый вид. При очередном снимке отдыхающая оступилась и полетела вниз с высоты в 50 метров. Как уточнила газета «Известия», перед падением туристка пыталась сделать селфи.

Тело погибшей обнаружили спасатели минусинского поиково-спасательного отряда. Его уже передали полиции.

Происшествия с любителями селфи, к сожалению, не редкость. В июне 2020 года кузбасский подросток погиб, когда хотел сфотографироваться на ЛЭП. Парень залез на опору, не удержался и упал. Он скончался в больнице от полученных травм. После случившегося следователи начали проверку.