Мир 11 апреля 2024, 23:32 Невеста Безоса появилась на ужине в Белом доме в платье российского бренда Freepik

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Невеста миллиардера Джеффа Безоса появилась на ужине в Белом доме, организованном президентом США Джо Байденом, в красном шелковом платье от российского бренда Rasario. Об этом сообщило издание New York Post.

В Белом доме прошел государственный прием по случаю визита японского премьер-министра Фумио Кисиды и его супруги. Прием помимо Безоса с невестой посетили актер Роберт де Ниро со своей возлюбленной Тиффани Чен. Мероприятие проходило в Восточном зале Белого дома.

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Невеста Безоса Лорен Санчес выбрала для ужина красное шелковое платье с открытыми плечами, глубоким декольте и с кружевным верхом. Его стоимость составляет 2300 долларов (213,6 тысячи рублей).

Миллиардер и репортерша вместе с 2018 года. Они познакомились, когда оба еще состояли в других браках. Прошлой весной пара объявила о помолвке.

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