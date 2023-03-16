Мир 16 марта 2023, 16:17 Неурожай заставит европейцев пойти к России за репой Президент Путин: обещавший падение жизни России Запад вынужден перейти на репу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти стран Запада вынудили свои компании уйти с российского рынка, чтобы добиться сокращения экономического кризиса в России. Но в результате сами столкнулись с такими же проблемами. Об этом на съезде РСПП заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в условиях кризиса и неурожая в западных странах политики предложили своим гражданам заменить салат и помидоры на репу.

Реклама

«Это хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», — заявил Путин.

Реклама

Глава государства отметил, что вины политиков в неурожае нет, но повысить объемы сельского хозяйства без российских удобрений им будет затруднительно.

Президент России Владимир Путин отметил, что все обещания зарубежных аналитиков о спаде потребительского сектора, дефиците товаров и пустых полках в магазинах, провале сектора услуг оказались применимы к странам Запада.