Неудачный взлет F-35С с авианосца попал на видео

Уточняется, что в ходе этих тренировочных полетов проверялась возможность взлета истребителя при минимальной мощности стартовой катапульты.

По данным издания, производство F-35 Lightning II стартовало в начале нулевых. Истребители производит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Бомбардировщик представлен в трех модификациях: вариант А (предназначен для ВВС), вариант В с вертикальной посадкой и укороченным взлетом и С (палубный).

Ранее новая российская субмарина проекта 545 — «Лайка» привлекла внимание китайского издания «Гуанмин жибао».

Подлодка оснащена мощным ядерным реактором. Она может находиться до 90 суток в автономном походе. Ее вес составил около 11 340 тонн, максимальная глубина погружения — до 600 метров.

«Шумность подлодки должна быть меньше, чем у атомных подводных лодок проекта „Ясень“», — говорится в материале.