Неудачный взлет F-35С с авианосца попал на видео
Уточняется, что в ходе этих тренировочных полетов проверялась возможность взлета истребителя при минимальной мощности стартовой катапульты.
По данным издания, производство F-35 Lightning II стартовало в начале нулевых. Истребители производит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
Бомбардировщик представлен в трех модификациях: вариант А (предназначен для ВВС), вариант В с вертикальной посадкой и укороченным взлетом и С (палубный).
Ранее новая российская субмарина проекта 545 — «Лайка» привлекла внимание китайского издания «Гуанмин жибао».
Подлодка оснащена мощным ядерным реактором. Она может находиться до 90 суток в автономном походе. Ее вес составил около 11 340 тонн, максимальная глубина погружения — до 600 метров.
«Шумность подлодки должна быть меньше, чем у атомных подводных лодок проекта „Ясень“», — говорится в материале.