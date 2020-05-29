    29 мая 2020, 20:07

    Неудачный взлет F-35С с авианосца попал на видео

    Артур Блянихов

    В соцсетях появился видеоролик с неудачным взлетом американского истребителя F-35С Lightning II с палубы авианосца. Он едва не упал в воду, передает «Царьград».

    Уточняется, что в ходе этих тренировочных полетов проверялась возможность взлета истребителя при минимальной мощности стартовой катапульты.

    По данным издания, производство F-35 Lightning II стартовало в начале нулевых. Истребители производит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

    Бомбардировщик представлен в трех модификациях: вариант А (предназначен для ВВС), вариант В с вертикальной посадкой и укороченным взлетом и С (палубный).

    Ранее новая российская субмарина проекта 545 — «Лайка» привлекла внимание китайского издания «Гуанмин жибао».

    Подлодка оснащена мощным ядерным реактором. Она может находиться до 90 суток в автономном походе. Ее вес составил около 11 340 тонн, максимальная глубина погружения — до 600 метров.

    «Шумность подлодки должна быть меньше, чем у атомных подводных лодок проекта „Ясень“», — говорится в материале.