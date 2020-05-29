29 мая 2020, 18:30
Новая российская подлодка «Лайка» заинтересовала китайские СМИ
Новая российская субмарина проекта 545 — «Лайка» привлекла внимание китайского издания «Гуанмин жибао». Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, подлодка оснащена мощным ядерным реактором. Она может находиться до 90 суток в автономном походе. Ее вес составил около 11 340 тонн, максимальная глубина погружения — до 600 метров.
«Шумность подлодки должна быть меньше, чем у атомных подводных лодок проекта „Ясень“», — говорится в материале.
Уточняется, что корпус судна будет обшит несколькими слоями композиционных материалов. Из них же будут изготовлены валопровод, винты, мачта, противоскользящие ребра, хвостовые лопасти и главный руль.