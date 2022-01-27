Неудачный макияж моделей Chanel сочли рекламой домашнего насилия

Макияж моделей Chanel для последнего показа в Париже вызвал массу критики. В Сети решили, что растушеванные вокруг одного глаза тени напоминают последствия физического насилия против женщин.

Накануне показа в Instagram модного дома опубликовали снимок модели в образе весенне-летней коллекции.

«Показав неземную легкость коллекции Haute Couture весна-лето 2022, разработанной Виржини Виар, норвежский фотограф Ола Риндал запечатлела серию силуэтов среди графического декора и рассеянного света, придуманного Ксавье Вейльханом для показа», — подписали фото в Chanel.

Но внимание пользователей привлек именно макияж модели и глубокие растушеванные тени вокруг одного из глаз девушки.

«Насилие в семье — это не работа дизайнера. Делайте лучше, Chanel», — написали в комментариях.

Многие заявили, что испытали от презентации чувство неловкости. В Сети задались вопросом, что произошло с модным домом, и сочли фотографию показателем того, как Chanel последние годы терял элегантность. Создателей макияжа и вовсе посоветовали уволить, а автору образов — прекратить сотрудничество с Chanel.

По словам создателей показа, образ они задумывали как отсылку к авангардному мейкапу начала XX века. Тем не менее бренд уличили в эстетизации насилия, даже с учетом изначально благих намерений.