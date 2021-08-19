Легендарная женщина с драматичной судьбой. Как Коко Шанель устроила революцию в мире моды

Коко Шанель стала легендой, несмотря на то что выросла в монастыре, пела в кабаре и была содержанкой. Она буквально перевернула мир моды, одев женщин в брюки. Но все же ее первый бутик был посвящен шляпкам. Коко Шанель устроила настоящую революцию, сделав популярными среди женщин загар и короткие стрижки. Как легендарная женщина, личная жизнь которой полна драмы, положила начало новому стандарту в мире моды — в материале «360».

Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года на западе Франции. Девочка стала вторым ребенком из шести детей. Когда ее мать умерла, а отец не смог самостоятельно справиться с детьми он пристроил сыновей сельскохозяйственными рабочими, а дочерей отправил в женский монастырь, при котором был приют для сирот.

В 18 лет Шанель переехала в католический пансионат. Девушка начала днями работать помощником продавца в магазинчике одежды, а вечерами выступала в кабаре. Именно там она и получила свое знаменитое прозвище «Коко». Это произошло благодаря песням Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a vu Co, которые она исполняла.

Позже Шанель сошлась с французским коннозаводчиком и богатым наследником Этьеном Бальсаном. Они жили в его имении под Парижем. Тогда Шанель стала носить вещи Этьена: брюки для верховой езды, спортивные джемперы и тельняшки. В это же время она начинает делать шляпки.

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Но роман с Этьеном не продлился долго. Любовью всей жизни Шанель стал английский предприниматель Артур Кейпел, которого все называли Бой. Он помогал ей во всех начинаниях.

Первый бутик женских шляпок под названием Chanel Modes Шанель открыла в 1910 году. Уже через три года она открыла второй бутик и стала продавать в нем одежду. Через некоторое время свет увидел и ее первую коллекцию одежды для отдыха и спорта.

Свой первый Дом моды Шанель открыла во Франции в 1915 году. Опять же через три года — 1918 году — еще один дом моды появился в Париже. Шанель получила статус кутюрье.

В то время, как карьера Габриэль шла в гору, в ее личной жизни произошла трагедия — Артур Кейпел погиб в автокатастрофе в 1919 году. Чтобы справится с потерей Шанель с головой ушла в работу.

Во время отпуска в 1921 году Габриэль знакомится с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо. Для нее он создал ароматы из двух серий пронумерованных образцов (от одного до пяти и от 20 до 24). Среди них Шанель выбирает пятый номер, которому суждено стать культовым Chanel № 5.

Шанель также сделала популярным строгое черное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. Ходили слухи, будто цвет был призван напоминать Шанель о погибшем Кэйпеле, ведь тогда общество не одобряло ношение траура по человеку, с которым не был зарегистрирован брак, а женой Артура Габриэль не стала.

Еще через несколько лет у Шанель начинаетчя роман Хью Гросвенором, вторым герцогом Вестминстерским. В этот период появляется одна из самых знаковых вещей модного Дома: твидовые костюмы.

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Габриэль Шанель пришлось закрыть все свои бутики с началом Второй мировой войны. В мир моды она вернулась только в 1950-е годы. В возрасте 71 года Шанель повторно открыла Дом Моды, а в феврале 1955-го в свет вышла легендарная стеганая сумочка 2.55. Вещи ее модного Дома носят мировые знаменитости.

В 1957 году Коко Шанель получила Оскар мира моды в Далласе, которым отмечен ее талант «наиболее влиятельного творца ХХ века».

Последние годы своей жизни она провела в мастерской. Ночевала она в отеле Ritz, который находился прямо напротив ее места работы. Габриэль Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года от сердечного приступа в номере отеля Ritz.