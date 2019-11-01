«Неудачное заявление»: Песков оценил требование украинского министра отстроить Донбасс

В Кремле посоветовали не забывать, кто начал войну в Донбассе — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, что Россия должна будет восстановить Донбасс за свой счет.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

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После того, как пресс-секретарь напомнил Киеву, кто развязал внутриукраинский конфликт, он рассказал о помощи России в вопросе урегулирования ситуации в регионе.

Сенаторы Джабаров и Клинцевич по поводу высказывания украинского министра ранее заявили «360», что Россия никому ничего не должна и что восстанавливать после окончания конфликта разрушенную инфраструктуру Донбасса должны те, кто его бомбил, а делали это Вооруженные силы Украины.

Ранее Криклий в эфире Украинского телевидения сделал громкое заявление: он потребовал от России финансового участия в восстановлении Донбасса после прекращения в регионе военных действий.