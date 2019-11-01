Российские сенаторы ответили на требование украинского министра заплатить за Донбасс

Россия никому ничего не должна и восстанавливать Донбасс должны те, кто его бомбил. Таким мнением поделились с «360» сенаторы Владимир Джабаров и Франц Клинцевич. Собеседники прокомментировали требование «репараций» министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

«Вообще, восстанавливает тот, кто разрушает. Насколько мне известно, Россия Донбасс не разрушала. А бомбили Донбасс Вооруженные силы Украины. Вот пусть спрашивают с Порошенко и Турчинова — людей, кто начал военную операцию в регионе. Это попытка любой ценой нагреть соседа северного», — заявил Джабаров в разговоре с «360».

Украинский министр потребовал от России денег на восстановление Донбасса Подробнее

Клинцевич придерживается схожей позиции. «Мы никому ничего не должны, ничего платить не будем. В ближайшее время, если Украина будет вести себя подобным образом, Донбасс станет абсолютно самостоятельным», — подчеркнул сенатор от Смоленской области в разговоре с «360».

Ранее Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Киев за свой счет регион восстанавливать не собирается. Он потребовал «репараций» от России. Точной суммы министр не озвучил и отметил, что власти Украины будут восстанавливать только подконтрольную им часть Луганской и Донецкой областей.