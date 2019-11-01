  • Российские сенаторы ответили на требование украинского министра заплатить за Донбасс

    01 ноября 2019, 15:22

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Россия никому ничего не должна и восстанавливать Донбасс должны те, кто его бомбил. Таким мнением поделились с «360» сенаторы Владимир Джабаров и Франц Клинцевич. Собеседники прокомментировали требование «репараций» министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
    Российские сенаторы ответили на требование украинского министра заплатить за Донбасс

    «Вообще, восстанавливает тот, кто разрушает. Насколько мне известно, Россия Донбасс не разрушала. А бомбили Донбасс Вооруженные силы Украины. Вот пусть спрашивают с Порошенко и Турчинова — людей, кто начал военную операцию в регионе. Это попытка любой ценой нагреть соседа северного», — заявил Джабаров в разговоре с «360».

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    Клинцевич придерживается схожей позиции. «Мы никому ничего не должны, ничего платить не будем. В ближайшее время, если Украина будет вести себя подобным образом, Донбасс станет абсолютно самостоятельным», — подчеркнул сенатор от Смоленской области в разговоре с «360».

    Ранее Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Киев за свой счет регион восстанавливать не собирается. Он потребовал «репараций» от России. Точной суммы министр не озвучил и отметил, что власти Украины будут восстанавливать только подконтрольную им часть Луганской и Донецкой областей.