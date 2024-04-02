Мир 02 апреля 2024, 15:59 Нетаньяху заявил о непреднамеренном ударе ЦАХАЛ по мирным жителям в Газе Нетаньяху: Израиль непреднамеренно атаковал невинных людей в Газе IMAGO/Omar Ashtawy apaimages / Global Look Press

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ЦАХАЛ случайно ударил по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen, в результате атаки погибли семь человек. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его процитировала газета The Hill.

Он признал, что военнослужащие непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что израильское руководство не допустит такого в будущем.

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«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — подчеркнул премьер-министр.

Конвой World Central Kitchen, попавший под обстрел ЦАХАЛ, покидал склад, на который сотрудники выгрузили партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.