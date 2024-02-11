Мир 11 февраля 2024, 17:52 Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора из-за наступления в Газе AP: Египет пригрозил разорвать мирный договор с Израилем из-за действий в Газе Nidal Eshtayeh/XinHua/globallookpress

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Египетская сторона пригрозила Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в том случае, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью военных станет Рафах, расположенный на границе с Египтом. До сих ЦАХАЛ избегал использования наземных войск в городе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

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«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в войне против ХАМАС», — сообщили журналисты.

По данным СМИ, бои в Рафахе грозят закрытием основного маршрута доставки помощи в сектор Газа.

Представители Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и ХАМАС предложили устроить шестинедельное перемирие с трехэтапным освобождением заложников. Такой перерыв ослабит позиции ЦАХАЛ.