11 февраля 2024, 17:52
Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора из-за наступления в Газе
AP: Египет пригрозил разорвать мирный договор с Израилем из-за действий в Газе
Египетская сторона пригрозила Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в том случае, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью военных станет Рафах, расположенный на границе с Египтом. До сих ЦАХАЛ избегал использования наземных войск в городе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.
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«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в войне против ХАМАС», — сообщили журналисты.
По данным СМИ, бои в Рафахе грозят закрытием основного маршрута доставки помощи в сектор Газа.
Представители Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и ХАМАС предложили устроить шестинедельное перемирие с трехэтапным освобождением заложников. Такой перерыв ослабит позиции ЦАХАЛ.
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