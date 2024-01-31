Мир 31 января 2024, 05:04 «Нет времени на тесты». В США раскрыли, как Украина атакует российские города Time: ВСУ запускают беспилотники в Россию с секретных баз РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины создают беспилотники на секретных базах. Дроны сразу, без предварительных тестов, запускают по российским городам. Об этом журналу Time рассказал глава Министерства стратегических промышленных секторов Украины Александр Камышин.

По словам Камышина, такие базы хорошо охраняются. Запуски проходят в условиях полной секретности — следить за ними могут только несколько гражданских инженеров. Они фиксируют успешные и неудачные запуски, отслеживают дефекты, чтобы в будущем их исправить.

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«У нас нет времени на тесты на полигонах. Мы испытываем беспилотники в реальных боевых условиях, внося изменения и улучшения на ходу», — заявил министр.

Он обратил внимание, что большая часть ударов по России наносилась украинскими, а не западными беспилотниками.

Ранее стало известно, что целая «стая» украинских дронов попыталась добраться до Ярославля, двигаясь по руслам рек. Таким образом ВСУ хотели обойти средства противовоздушной обороны. До цели операции — нефтебазы в Ярославле — добрался один БПЛА. Его посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотник нес три килограмма взрывчатки. Российские саперы нейтрализовали его.