Происшествия 30 января 2024, 08:47 «Стая» дронов ВСУ пыталась добраться до Ярославля по руслам рек Shot: дроны ВСУ пытались атаковать Ярославль, добираясь по руслам рек Pxhere

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Украинские дроны пытались добраться до Ярославля по руслам рек, чтобы обойти средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Стая» беспилотников Вооруженных сил Украины прошла накануне ранним утром по руслам рек на низких высотах. Дроны летели, выдерживая дистанцию около километра. По предварительным данным, их запустили из Черниговской области.

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Украинские беспилотники летели через Смоленскую область и Национальный парк Завидово. Дроны вошли в русло реки Волги в районе деревни Селищи Тверской области. Уже под Угличем «стая» развернулась в сторону Ярославля.

Как уточнили авторы, добраться до цели украинским дронам помешала большая дальность перелета в 900 километров и технические неполадки. Предположительно, аппараты задевали деревья и просто могли глохнуть в лесах.

Целью была нефтебаза в Ярославле. До нее добрался только один беспилотник ВСУ, и тот посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Саперы нейтрализовали дрон, на котором находилось три килограмма взрывчатки.

Пострадавших и повреждений в результате атаке БПЛА нет.