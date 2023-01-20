Мир 20 января 2023, 15:47 Нет — прямым полетам. Президент Грузии захотела новых ограничений для россиян Президент Грузии выступила против прямых полетов с РФ и за новые ограничения для россиян РИА «Новости»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией. Помимо этого, она заявила, что условия пребывания россиян в республике нужно ужесточить, сообщил ТАСС.

Она указала на то, что партнеры Грузии выражают солидарность с Украиной, поэтому для нее непонятна позиция правительства и правящей партии. Ранее о том, что страна поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией, заявил председатель «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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Зурабишвили добавила, что призывает ввести дополнительные ограничения для граждан РФ, которые приезжают в Грузию.

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«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — подчеркнула она.

Несколькими днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ВВП Грузии вырос в минувшем году значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Россией. Он выразил надежду на скорое восстановление прямое авиасообщение с Грузией.

Российские авиакомпании временно прекратили полеты в Грузию с 8 июля 2019 года. С этой же даты приостановились и воздушные перевозки в РФ грузинских авиакомпаний.

Власти России приняли решение о приостановке полетов после того, как в июне того года в Тбили прошел многотысячный антироссийский митинг. Поводом для этого стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.