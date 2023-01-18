Мир 18 января 2023, 22:35 Грузия выступила за возобновление прямого авиасообщения с Россией Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление прямого авиасообщения с Россией Pxhere

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Грузия будет приветствовать возобновление прямого авиасообщения со стороны России. Об этом в среду, 18 января, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что в 2019 года власти России в одностороннем порядке решили прекратить полеты в страну. Это стало своеобразной санкцией в отношении Грузии. По словам Кобахидзе, от этого решения пострадали сами грузины. Многие граждане живут на территории России, поэтому прекращение полетов между странами усложнило жизни людей.

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«Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», — сказал Кобахидзе.

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Российским авиакомпаниям в июле 2019 года временно запретили воздушные перевозки в Грузию. Также Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в страну. Это произошло после того, как несколько тысяч человек у здания парламента в Тбилиси вышли на антироссийский митинг.

18 января глава МИД страны Лавров сказал, что контакты между странами развиваются. Россия надеется возобновление прямого авиасообщения с Грузией в ближайшее время, подчеркнул он.