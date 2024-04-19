Мир 19 апреля 2024, 14:17 «Нет никакого смысла». Лавров заверил, что Россия не хотела нападать на Европу Лавров: России нет смысла нападать на Европу Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Западные политики создали миф о российской угрозе для того, чтобы получить деньги на продолжение боевых действий на Украине и сберечь репутацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда», что Россия никогда не планировала нападать на Европу, сообщил МИД.

«Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, … на Украине сделать, конечно, этого не позволим», — сказала она.

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Сергей Лавров сказал, что подготовку к «нападению России» на Европу нельзя назвать паранойей. По его мнению, миф об угрозе использовали для того, чтобы заставить парламенты выделить деньги на продолжение боевых действий.

Министр добавил, что лидеры Евросоюза однозначно, грубо и безвозвратно объявили Россию врагом. Если они откажутся от своих слов, оппозиционеры воспользуются ситуацией. Сергей Лавров добавил, что разговоры о нападении могли быть связаны с нежеланием объяснить рядовым европейцам отсутствие дешевых газа и нефти, рост цен и деиндустриализацию.

Призывы нанести стратегическое поражение России связаны со страхом потерять влияние, заявил он. Сергей Лавров назвал это агонией и истерикой.