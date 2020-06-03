Любой премьер-министр в Белоруссии — это скорее техническая фигура и исполнитель указаний президента. Поэтому в стране вряд ли что-то изменится после отставки правительства. Так считает независимый белорусский политолог Александр Класковский.

Он рассказал «360», что Лукашенко за годы своего правления обычно менял состав правительства после выборов. Но в этом году глава государства решил опередить события.

«Это попытка действующего президента повернуть итоги выборов в выгодное для себя русло. Поначалу предполагалось, что выборы пройдут рутинно, тихо и спокойно. Но этап сбора подписей уже превратился в вотум недоверия нынешним властям. Люди стали собираться в импровизированные митинги», — сказал политолог.

По его мнению, народ недоволен нынешней властью и «готов подписаться за кандидатов по принципу „кто угодно только не он“, имея ввиду человека, который уже 26 лет у власти и, по мнению многих, виноват в низких заработках, маленьких пенсиях и безработице».

Политолог заявил, что таким образом Лукашенко решил показать, что он не такой застойный, как думают люди, и ему нужны реновации и перемены. Но проблема в том, что любой глава правительства в Белоруссии — это исполнитель указаний президента, не более.

«У аналитиков нет надежд, что такая смена правительства приведет к каким-то серьезным преобразованиям в экономике и политической системе», — заключил Класовский.

Об отставке правительства Белоруссии стало известно вечером 3 июня. Александр Лукашенко уже подписал соответствующий указ.