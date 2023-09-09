Мир 09 сентября 2023, 00:32 «Patriot — отстой». Разведчик США раскрыл тайну уничтожения американских ЗРК на Украине Экс-разведчик Риттер: ВС России взрывают радары к ЗРК Patriot на Украине Пенатгон

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Вооруженные силы России уничтожают радары к зенитно-ракетному комплексу Patriot, после этого американская система ПВО становится уязвимой для ракет. Об этом журналисту Гарланду Никсону в эфире YouTube-канала рассказал разведчик ВС США Скотт Риттер.

Американский военный заявил, что системы Patriot на Украине не работают, потому что украинцев не обучили всем тонкостям управления, они прошли только базовую подготовку.

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Установка ЗРК на Украине работает в автоматическом режиме благодаря специальным радарам.Российские военные взламывают эту систему, запуская ложные цели, после чего взрывают радары ПВО. Американская ЗРК становится уязвимой для российских ракет, пояснил Риттер.

«Patriot — отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», — подчеркнул американский офицер.

Киев продолжает требовать у союзников вооружение, в том числе ЗРК Patriot. На этот раз причиной назвали проведение парламентских и президентских выборов в назначенные сроки.