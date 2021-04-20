Несколько жителей Киргизии попытались вылечиться от ковида ядовитым корнем. Теперь они в больнице

В Киргизии нескольких человек госпитализировали после того, как они попытались излечиться с помощью ядовитого иссык-кульского корня, или аконита. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ранее советовал его для лечения ковида.Об этом сообщила радиостанция «Sputnik Кыргызстан».

В Минздраве Киргизии сообщили, что в больницу поступила семейная пара с предварительным диагнозом «отравление аконитом» и «аритмогенный шок». По словам пациентов, они довольно долго принимали этот отвар в лечебных целях, но накануне мужчина решил увеличить дозу. Врачи оказали им нужную помощь, сейчас их состояние стабилизировалось.

В среду в больницу в Бишкеке также доставили пожилого мужчину, которому поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».

Глава киргизского Минздрава в пятницу рассказал о настойке иссык-кульского корня, которая якобы может излечить от ковида всего за пару дней. Бейшеналиев для убедительности выпил настойку в прямом эфире. Общественность выразила сомнения в таком способе лечения и отметила, что аконит является ядовитым растением.