Важное 13 февраля 2024, 14:12 ВСУ лишились свыше тысячи человек за сутки Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 1145 человек на всех направлениях Ministry of Defense of Ukraine

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За прошлые сутки украинская армия потеряла до 1145 человек на всех направлениях в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В боях на Купянском направлении российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 180 человек живой силы, пять автомобилей, два бронетранспортера и две боевые машины пехоты.

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В боях на Краснолиманском направлении ВСУ лишились до 310 военнослужащих, боевой машины РСЗО «Град», 27 автомобилей, восьми боевых бронированных машин и двух танков.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 325 солдат личного состава, а также 25 автомобилей, четыре боевые бронированные машины и танк.

В боях на Херсонском направлении украинская армия потеряла до 80 бойцов, два автомобиля, а на Южно-Донецком — до 250 военнослужащих.

Ранее в Минобороны показали боевую работу вертолетов Ми-28 во время уничтожения пунктов управления и мест дислокации ВСУ.