Несколько сотен россиян попросили вывезти из обхваченного беспорядками Казахстана. Обращения они отправляли в Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию», — привело сообщение ДСКЦ РИА «Новости».

В первую очередь специалисты департамента занимаются возвращением школьников и детей, которые были в Казахстане на каникулах.

Протестные акции начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители страны вышли на улицы из-за повышения стоимости сжиженного газа. Сначала митинги носили мирный характер, но потом переросли в беспорядки. Мародеры стали грабить магазины и банки, а также поджигать правительственные здания.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он возгласил Совбез и обратился за помощью к странам ОДКБ. Сейчас в республику продолжают прибывать миротворческие силы.