ВКС России продолжили отправку миротворцев стран ОДКБ в Казахстан

Миротворцы ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан. Военных Белоруссии и Армении отправляют военно-транспортными самолетами ВКС России с аэродромов в Московской и Ульяновской областях. Об этом сообщил ТАСС.

По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в доставке миротворцев в Казахстан круглосуточно участвуют 70 военно-транспортных самолетов Ил-76 и пять тяжелых Ан-124 Воздушно-космических сил России.

Россия направила в Казахстан бойцов подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководит операцией командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Миротворческий контингент Вооруженных сил Армении отправили с аэродрома Звартноц в Алма-Ату российскими военными транспортниками Ил-76. Также российскими самолетами на аэродром Жетыген перебросили белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ. Киргизские бойцы вылетели на двух российских Ил-76 с аэродрома Кант. Сегодня же продолжилась отправка белорусских военных.

Решение о направлении военной помощи Казахстану Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в минувший четверг, 6 января. Как отметили в Минобороны России, по договоренности с казахстанской стороной миротворцев не будут привлекать к антитеррористическим операциям. Они займутся исключительно охраной государственных и военных объектов, а также поддержанием правопорядка.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что в случае нападения миротворцы могут применять оружие в отношении террористов. Он добавил, что всего в Казахстан направят порядка 2,5 тысячи человек, но если появится необходимость, то группировку усилят до 3,6 тысячи военных.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что как только ситуация в Казахстане стабилизируется, операция с участием миротворцев закончится и они вернутся в свои страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в стране стабилизируется. Он поблагодарил страны ОДКБ за содействие. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Токаев предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане. Российский лидер предложение поддержал.