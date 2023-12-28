Мир 28 декабря 2023, 18:45 Несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок HS: февральские забастовки остановят работу нескольких заводов в Финляндии Unsplash

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Забастовки рабочих в Финляндии остановят работу нескольких крупных предприятий. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.

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«Это политические забастовки, организованные в знак протеста против действий правительства», — написали журналисты.

Уточняется, что рабочие выступают против мер властей, ослабляющих возможности профсоюзного движения. В рамках забастовок прекратится работа заводов Neste в Порвоо и Наантали, а также химических предприятий в Уусимаа и Остроботнии.

Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK провела массовую забастовку 14 декабря. Протестующие потребовали немедленно начать переговоры по урегулированию обстановки на рынке труда. Активисты также считают, что действия правительства нарушают принципы демократии и права трудящихся.