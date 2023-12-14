Мир 14 декабря 2023, 10:58 Крупнейшая забастовка профсоюзов пройдет в Финляндии Unsplash

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Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK проведет крупнейшую забастовку в стране сегодня, 14 декабря. Организация анонсировала мероприятие на своем сайте.

«SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников», — заявил ее руководитель Яркко Элоранта.

По данным СМИ, ожидается участие примерно 100 тысяч человек. Готовность присоединиться к акции констатировало множество профсоюзов, в том числе профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников почты, логистики и курьеров. Предполагается, что в разных частях страны прекратят работать поезда и электрички, электростанции, центры распределения торговых сетей и другие организации.

Люди протестуют против действий правительства, в том числе планируемых реформ рынка труда и запрета забастовок. По мнению активистов, этот запрет нарушает принципы демократии, а намеченные коррективы в части пенсионной реформы, выплат по больничному листу и процедуры увольнения — права трудящихся.