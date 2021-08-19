Несколько человек погибли на митинге в честь Дня независимости в Афганистане

Стрельба и давка произошли на митинге в честь Дня независимости в афганском городе Асадабад. Погибли несколько человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

По неподтвержденным данным, по толпе людей был открыт огонь со стороны талибов*. Число погибших уточняется.

Сейчас власть в стране захватило запрещенное в России движение «Талибан»*. Боевики заняли Кабул 15 августа. В этот же день президент страны сложил с себя полномочия и покинул Афганистан. Боевики потребовали, чтобы все жители сдали им свое оружие и боеприпасы. При этом они пообещали сохранение прав и свобод населения, всеобщую амнистию для чиновников.

Накануне талибы* подавили митинг в поддержку национального флага в Джелалабаде — столице восточной афганской провинции Нангархар. Участники сняли знамя «Талибана»* с одного из зданий и водрузили туда афганский флаг. После этого боевики открыли огонь. По данным Al Jazeera, погибли два человека, 10 пострадали.

В соцсетях местные жители пишут о том, что талибы* в провинциях ведут себя иначе, чем в Кабуле. Накануне пользователи сообщали о том, что боевики казнили четырех проправительственных генералов на стадионе в Кандагаре. Талибы* эту информацию никак не прокомментировали.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.